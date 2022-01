Hay Festival Cartagena: “Los libros nos salvan en tiempos difíciles”

-¡La esperanza se cuela en todas partes! Crear un festival de ideas, analizar el mundo en que vivimos a través de libros y ensayos son actos positivos de querer conocer, escuchas, analizar, y potenciar el ser críticos, para poder cambiar nuestra forma de vida y nuestras prioridades. ¡Así que no creo que haya nada más esperanzador que un buen grupo de gente que se reúne a conversar y pensar!

Lo coyuntural del mundo está presente en Hay Festival: la tragedia sanitaria derivada de la pandemia, las crisis políticas de América Latina y el mundo, etc. ¿En donde se cuela la esperanza?

-Han sido dos años muy difíciles y tristes, donde muchas de las certezas que conocíamos se derrumbaron. Hemos aprendido a ser más flexibles y a no dar nada por sentado, que en un gran acto de humildad necesario como sociedad e individuo. En la pandemia hemos visto muchas malas decisiones individuales y sociales pero también grandes avances como encontrar una vacuna en muy poco tiempo. Mi esperanza es que nos demos cuenta de que juntos logramos más y mejores cosas que por separado, y crezca la solidaridad.

Hay libros que abren un nuevo tiempo en la mente de los lectores y ya la humanidad no los puede dejar jamás. Se convierten en compañías luminosas y necesarias. ¿Qué libros y autores presentes en Cartagena, tienen en usted ese impacto?

Esto ha sido lo que ha motivado la programación de festival, por un lado grandes nombres de la literatura como Jonathan Franzen, Wole Soyinka, Irene Vallejo, Piedad Bonnett, Juan Villoro, Raúl Zurita, etc. Pero también hablaremos de emergencia climática con Andri Snaer Magnason o de la lucha por las igualdades con Tomas Piketty o Djamila Ribeiro y Reni Eddo Lodge o retos de actualidad política como Moisés Naim, los Danieles, etc. Lea: Este jueves comienza el Hay Festival Cartagena de Indias 2022

¿Qué piensa de la escritora Carmen María Machado, que, según la crítica, está cambiando la manera de leer y escribir ficción en el mundo?

-El libro ‘La casa de los sueños’, de Carmen María Machado, es muy novedoso, tanto por el tema de tratar el maltrato psicológico entre parejas de mismo sexo, como el originalismo formato en el que está contado con mucho ingenio, Una forma nueva de contar una memoria mezclando lo poético con una gran honestidad. Recomiendo mucho su lectura.

¿Cómo ve usted el aporte de los ciudadanos en la búsqueda de una sociedad menos desigual?

-Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser más consciente con nuestro entorno, tenemos que ser cívicos, pagar impuestos, que nos importe el bien común y educar a nuestros niños en la tolerancia y civismo.

¿Qué nostalgia tiene de la Cartagena que usted vivió por primera vez en Hay Festival. ¿Qué nuevos encantos y desencantos encuentra en 2022?

-Desde ese primer viaje que hice a Colombia, en el 2004, a la primera edición el 2006, que superó con creces todas nuestras expectativas encontrándonos con un público masivo, generoso y participativo que no ha dejado de crecer desde entonces... He aprendido tanto de Colombia. Llegamos en un momento donde Colombia salía de una época muy oscura de su historia, había estado muy aislada del mundo y le tendimos una mano abierta al país, que la acogió con entusiasmo y mucha gratitud y el festival se hizo colombiano y ¡parte de mí también!

Ahora, en el 2022, en medio de una pandemia se hace un reto enorme hacer un festival como este.... Estamos implementado todas las medias biosanitarias y buscando que la gente se puedan encontrar a contar historia de forma segura y esto en una gran responsabilidad y reto. Tendremos eventos presenciales, otros híbridos con un participante en el escenario y otro en pantalla y una parte digital. Es un gran reto organizativo pero también abre puertas a que mucha gente pueda disfrutar de las charlas ya que todo estará disponible de forma gratuita para verse en casa de forma segura

¿Cómo sobrelleva el peso de Hay Festival a nivel mundial. ¿Qué lectura prefiere cuando va a la isla solitaria?

-¡Me considero muy afortunada de tener la posibilidad de crear espacio de intercambio y de generación y celebración de ideas! Es el mejor trabajo del mundo... es mucho trabajo y responsabilidad, pero compartida con un equipo humano extraordinario: tanto el equipo del Hay Festival internacional, Izara, Zoe, Inaki, Sheila, como el nacional en Colombia: Constanza, Carmen, Verónica y otros tantos equipos locales en otros países. También muy afortunados de tener grandes socios y aliados que nos apoyan el todo momento.

Me encanta leer libros de nuevos autores latinoamericanos, hay tantísimo talento, pero si este año fuese a una isla desierta me llevaría el ‘Ulises’ de James Joyce, en su 50 aniversario, un libro que leí siendo joven y me encantaría tener el tiempo que necesita este reto. Le puede interesar también: Cristina Fuentes: “Promovemos tolerancia y pensamiento plural y crítico”