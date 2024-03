Iris Apfel: una viejecita glamurosa que conquistó el mundo

“Solo tienes un viaje, y el presente es lo único que tenemos. El pasado no regresará, y el futuro todavía no está aquí” Iris Apfel.

“Solo tienes un viaje, y el presente es lo único que tenemos. El pasado no regresará, y el futuro todavía no está aquí” Iris Apfel.

En el 2005 fue conocida globalmente y desde ahí acaparó las miradas de una audiencia curiosa de ver a una mujer envejecida convertirse en un ícono mundial de la moda. “De pronto me he convertido en una estrella geriátrica. Mi marido y yo nos reímos mucho con la situación. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas, sobre todo europeas, que están escribiendo sobre mí. ¡Pero yo no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho durante los últimos 70 años!”, señaló en ese momento.

Iris Apfel sobrepuso el maximalismo en medio de una sociedad que alababa el minimalismo de las cosas: la pulcritud, lo pudoroso y limpio. La mujer irreverente retó el “menos es más” y llenó su armario de Dior , Versace y Dolce & Gabbana, combinando las prendas sin mayor reparo. “Experimenta con tu imagen, pero siempre sé tú mismo, el estilo es una actitud”, fue la frase insignia que la caracterizó y con la que evidenció que su manera de vestir era simplemente una erupción de su personalidad estridente. Lea aquí: El maestro de San Estanislao que le apuesta al arte y la cultura