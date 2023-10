El maestro de San Estanislao que le apuesta al arte y la cultura

Nacido el 25 de noviembre de 1924 en Soplaviento, Bolívar, a orillas del Río Magdalena. Catalino Parra fue indudablemente una figura clave en la música del Caribe colombiano, desde muy joven manifestó no sólo el interés sino el talento innato para componer versos y canciones festivas inspiradas en el mismo Macondo que sacudió la obra de Gabriel García Márquez. Su destreza con los instrumentos lo llevó a ejecutar géneros autóctonos con tamboras, chandés y bullerengues. En sus composiciones, inmortalizadas en el tiempo, incluye un largo repertorio con canciones como ‘El morrocoyo’, ‘Josefa Matía’ y ‘Manuelito Barrio’.

Cuando Isis y sus compañeros de colegio eran tan solo unos niños, a Jorge Luis García se le ocurrió crear una escuela para enseñarles a tocar la gaita. Él no es músico, pero creció con la pasión latente por la música, y a muy temprana edad desarrolló la sensibilidad que le permite conectar con los ritmos desde el corazón. Por eso tomó a un grupo de pupilos, les consiguió un maestro y sembró en ellos la semilla que se iría alimentando a través de los años, y con ellos, la experiencia.

Esas mismas canciones fueron las que convirtieron a Catalino Parra en un referente para Jorge Luis, quien enseña con amor y dedicación y ejerce desde la vocación que lo convirtió en un hombre deseoso de llevar la cultura a cada rincón de su municipio. Fundó la escuela con las uñas, pues los recursos que recibe son pocos y vienen de amigos que genuinamente donan para que los jóvenes puedan seguir adelante y logren cumplir con los compromisos que de a poco se van haciendo.

En este espacio, no solo se enseña el arte de la gaita, sino también otros ritmos característicos del Caribe colombiano, como la chalupa y el bullerengue. “Desde el momento mismo en que llego a la institución y noto que hay estudiantes que tienen un acervo cultural encima y me doy cuenta de que todos los niños que llegan a la institución traen conocimientos, traen acervos culturales, entonces decido potenciar a esos niños que tienen esos talentos”, narró.

Cumpleaños, celebraciones y hasta eventos políticos son los lugares en los que se han presentado, no solamente para pulirse como músicos sino para ahorrar algo de dinero con el que pueden costearse los gastos. “Esta misión es realmente un apostolado porque no recibo ayuda de nadie, me bandeo con mi sueldo”, contó el maestro. De hecho para poder asistir al Festival Nacional de Gaitas que inició en Ovejas el 13 de octubre, recibieron el apoyo de distintas personas que pusieron su granito de arena.