Juan Gossaín a la Academia de la Lengua

En uno de los mensajes que se convirtió en prólogo de su libro La nostalgia del alcatraz, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez le escribió: “Tú eres uno de los que más quiero y admiro, desde los tiempos felices en que querías ser García Márquez en San Bernardo del Viento, pero ahora que ya no tienes necesidad de serlo, te alegrarás de que no te adjudique un número en la cola, o que no salga del paso con una chapucería de compromiso. Suerte tuya. Tu libro saldrá con un privilegio que muy pocos libros colombianos merecen en estos tiempos, que es no tener un prólogo mío, o de Alfonso López Michelsen o de Belisario Betancur. Un abrazo.

Gabriel García Márquez”.