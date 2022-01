La nueva película de Pedro Almodóvar llegará a Netflix

En febrero se estrenarán cerca de 16 series, entre nuevas producciones y nuevas temporadas.

El primer día del mes llega la segunda temporada de ‘Cómo criar a un superhéroe’, que continúa la divertida historia de una madre que intenta ocultar los superpoderes de su hijo mientras logra descubrir la total verdad en torno a la historia familiar de su esposo.

Al siguiente día, la segunda temporada de ‘Oscuro deseo’, el regreso de un apasionante thriller erótico de la famosa Maite Perroni como abogada, junto a Leonardo, su esposo, lleno de oscuros secretos.

El día tres tendrá el estreno de su esperada comedia ‘Murderville’, protagonizada por el detective senior Terry Seattle de la división de homicidios, donde cada capítulo cuenta con una alta dosis de improvisación. Lea también: Una exreina popular en ‘Ritmo Salvaje’, la nueva serie de Netflix.

Ese mismo día, la primera temporada de ‘En busca de Ola’, una serie dirigida por Hadi El Bagoury, con una protagonista que tiene un giro radical en su vida, por lo que emprende un viaje de autodescubrimiento mientras enfrenta el reto de criar a dos niños sin que falte el dinero.

Tras una exitosa primera temporada, el 4 de febrero se lanza la segunda temporada de ‘Dulces magnolias’, basada en la saga de novelas románticas que llevan el mismo nombre.

Otra de las series que estrenarán segunda temporada será ‘El amor es ciego’, el 11 de febrero, con nuevas personas en búsqueda del amor verdadero, apostándole primero a la conexión emocional y más adelante la conexión física.

Ese mismo día se estrena la miniserie ‘Inventando a Anna’, la nueva historia de la creadora de ‘Los Bridgerton’ y ‘Grey’s Anatomy’, con una historia real protagonizada por Julia Garner y Anna Chlumsky.

Si de la búsqueda del amor se trata, el 15 de febrero se estrena la cuarta temporada de ‘Are You The One: El match perfecto’, con veinte solteros buscan el amor para llevarse el premio. Al día siguiente, la segunda temporada de ‘Swap Shop’, donde la basura de uno es el tesoro de otro. Coleccionistas expertos recorren Tennessee en busca de ofertas a las que puedan sacarles mucho dinero.

Mientras que la novena y décima temporada del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ estará el 17 de enero, ese mismo día estará disponble ‘El joven Wallander: La sombra del asesino’, continuando con las aventuras de Kurt quien investiga una muerte misteriosa y siniestra que parece estar conectada a un escándalo nacional en la siempre enigmática Suecia.