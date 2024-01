La Sociedad de la Nieve: hablaron los sobrevivientes de los Andes

Su historia es conocida como ‘El Milagro de Los Andes’, quienes sobrevivieron a un accidente aéreo del cual casi nadie sobrevive, para tener que sobrevivir por meses en la terrible Cordillera, con treinta grados bajo cero durante las noches y al hambre. Todo esto sin alimentos y sin el equipo adecuado.

Una historia que ha sido llevada al cine hace 30 años en la clásica película ‘¡Viven!’, y que ahora cuenta con una nueva versión de esta historia, ‘La sociedad de la nieve’, realizada por J.A Bayona que viene realizando su carrera camino a los Premios Oscar y nominada a los Globo de Oro, que estrenó Netflix. Lea aquí: Globos de Oro 2024: esta es la lista completa de los ganadores

“Después de 50 años que han pasado de esta historia, se han escrito 26 libros, nueve documentales, ahora cuatro largometrajes y dosmás en curso, y se sigue hablando del tema. La única razón es porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Ninguno de nosotros era súperdotado, no es como quien escala el Everest que se prepara para ello y lleva todo su equipo, al contrario, yo era un malcriado y consentido que no servía para nada, que se encuentra a sus 18 años de edad, a 4.200 metros de altura, más de 30 grados bajo cero, sin recursos, por 70 días, para protagonizar una de las más asombrosas historias de supervivencia de todos los tiempos”, comentó Carlos Páez.

“Había algo que me sorprendía muchísimo más allá que el dolor que sentía por los que faltaban, que era la sorpresa de estar vivo. Era algo inexplicable, que después con el tiempo fuimos procesando y tratando de razonar algunas cosas. Otras siguieron inexplicables hasta hoy”, aseveró José Luis “Coche” Inciarte.

Para ellos, el protagonista de toda esta historia es la vida, cómo la lucha la dieron minuto a minuto con el propósito de vivir un día más, hasta darse cuenta que debían seguirle aumentando capítulos al milagro y cruzar Los Andes en búsqueda de ayuda, otra tarea imposible.

“En todas las películas y documentales siempre destacan que yo rezaba mucho, pero creeme que no solo rezando se sale de Los Andes, debíamos tomar acción, y así fue, los helicópteros no los mandó Dios, nosotros los fuímos a buscar caminando por Los Andes por diez días. Es como funcionamos en la vida, no esperes la ayuda, ve por ella”, continuó Carlos Páez.

Lo poco para comer se terminó rápidamente, mientras que los cuerpos de amigos y familiares fueron enterrados en el hielo que los conservaba, por lo que empezaron a contemplar la posibilidad de alimentarse de ellos. Lea aquí: ¡Adiós a las huelgas! Hollywood vivió los Globos de Oro y espera los Óscar

No fue una decisión fácil de tomar, pero pronto comprendimos que era un pacto, una comunión, donde los compañeros que habían fallecido nos seguían ayudando a vivir, a sobrevivir un día más. Jamás nos pasó por la cabeza ocultarlo si regresábamos, sabíamos que sería controversial, pero era necesario que se supiera la historia tal cual fue”, dijo Páez.

La polémica se dio a gran escala, y aún hoy en día, se encuentran voces encontradas, pero ellos, en su país natal, así como en otros territorios, han liderado la donación de órganos, a tal punto, que se desarrollaron iniciativas para reformas en la ley, en donde toda persona nace donante, y si no desea serlo, lo puede hacer a través de un sencillo procedimiento.

Hartos de las bajísimas temperaturas, los amenazadores aludes, angustiados por la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate, dos de los muchachos, Roberto Canessa y Fernando ‘Nando’ Parrado, deciden cruzar las inmensas montañas para así llegar a Chile. Lea aquí: Súper Heroica: un cómic sobre la cultura de Cartagena, creado por jóvenes

“Ya habíamos fracasado muchas veces, habíamos visto morirse a muchas personas, que era prácticamente la única salida, aunque aparentaba a ser imposible. Yo pensé que me iba a morir en el hielo y la nieve. Y de repente llega una parte que se acaba la nieve, hay un río, hay pasto”, comentó Roberto Canessa.

De esta manera es como el 22 de diciembre de 1972, después de haber estado durante 72 días aislados de todo, el mundo se entera que dieciséis de las personas que habían vivenciado el accidente de avión lograron sobrevivir y vencer a la muerte en la Cordillera de los Andes.