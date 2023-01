Las veces que Adolfo Pacheco escapó de la muerte

“A mí el Epl me sacó de una finca que tenía, porque yo estaba con Rodrigo Barraza Salcedo, a quien tildaban de oligarca, luego me retiré de él, me obligaron a vender mi finca y me mataron los gallos que son mi pasión”, le relató en su momento a El Heraldo.

Pero esa no fue la única amenaza, cuando creyó que se había librado recibió otra advertencia: "Monté mi oficina de abogado en mi tierra, pero las Farc me amenazaron y me obligaron a cerrarla. Me hicieron un disparo en la ventana y eso me intimidó". Fue entonces cuando decidió quedarse en Barranquilla.

Luego pasaron muchos años, y en mayo del 2020 muchos creyeron que Pacheco había fallecido, pues apunto de cumplir 80 años complicaciones cardíacas y dificultades respiratorias lo obligaron a ser hospitalizado. Ahí fue sometido a una cirugía del corazón y salió victorioso con el compromiso de dejar de lado su “vida de parrandero”.