“Los Pavitos”: anécdota de la cultura picotera en una parada en Londres

Humberto Castillo (Q.E.P.D.).

Castillo y “el Flaco” hicieron una parada en Londres y, en el metro de aquella ciudad, se perdieron. Comenzaba la década de los ochenta y “el Flaco” entró en pánico. En ese momento Humberto lo tranquilizó con estas palabras: “No te preocupes, que al primer negro que vea le pregunto dónde consigo música africana”. Lea: José David, el cartagenero que revela curiosidades de la música africana

Salieron de la estación y en la calle divisaron a un hombre negro, lo abordaron y le preguntaron. A través de señas se hicieron entender y recibieron las indicaciones. A cuatro cuadras de distancia, llegaron a un edificio de seis pisos. Todos llenos de música. De LP’s, de CD’s, de cassettes. Subieron y bajaron aquella torre de música de África y el Caribe y no encontraban la canción que con ansias deseaba “el Flaco”. La canción se llamaba “Takadzovo Undzi Bebula” con General M.D.Shirinda & Gaza Sisters en el Album Music Is The Food Of Love.

Humberto, en la mitad de una inmensa bodega, una vez más tranquilizó a su acompañante y le dijo: “Tú busca por allá y yo busco por acá”. “Ese disco está agotado” había sentenciado la dependiente del segundo piso de aquella torre musical. “El Flaco” caminó hasta la sección sin la más mínima esperanza. De manera que comenzó a rastrear el disco, como quien no quiere la cosa, y tal como si fuera un acto de magia, metió la mano dentro de un baúl para sacar un conejo por las orejas. “¡Lo encontré! ¡Aquí está!”, gritó “el Flaco” casi hasta las lágrimas. El último acetato en existencia estaba mal ubicado. Cuando llegó a los picós de los barrios, Cartagena entera le puso un nombre para hacer suya para siempre aquella canción: “Los Pavitos”