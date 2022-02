Murió Rafael Baena, el genio detrás de las carrozas en las fiestas

“Una de las cosas más irónicas que he vivido como artista, es que mi ex profesora, e incluso directora del programa de Artes Plásticas en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, me pidiera consejos y trucos sobre cómo hacer un buen trabajo artístico, siendo yo uno de sus estudiantes”.

“Insistentemente me preguntaba cuáles eran mis técnicas... que cómo le hacía para que un trabajo me quedara tan bonito y bien hecho, que le dictara unas clases personalizadas... a lo que yo le respondí: querida y estimada profesora, no puedo revelarle mis secretos como artista, así como usted tiene los suyo yo tengo los míos, pero eso está en la mano... y ella enseguida comprendió”. Lea también: Rafael Baena, el señor de las carrozas.

Aquellas palabras las recuerdo perfectamente. Me lo dijo en entrevista hace cuatro año, sentado en su mecedora justo en la sala de su casa, en Turbaco, el maestro Rafael Baena Espinosa, y hoy esas mismas frases se convierten en reliquia tras conocerse la noticia que hoy el talentoso hacedor de carrozas falleció.