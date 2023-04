Nadia Celis cuenta la verdad oculta tras ‘Crónica de una muerte anunciada’

Nadia Celis ha escrito un ensayo riguroso y científico, con grandes virtudes narrativas y documentales sobre la historia secreta de la novia devuelta en la novela ‘Crónica de una muerte anunciada’ de Gabriel García Márquez.

Su investigación intensa y exhaustiva "empezó en los archivos personales de Gabo en Austin y me llevó varias veces de regreso a nuestro amado Caribe, en busca de la historia de amor detrás del "crimen atroz" contado por 'Crónica de una muerte anunciada'".

Va a descifrar la vida secreta de los personajes reales en contrapunto con los personajes de la ficción, y encuentra desencuentros y algunas similitudes, va al origen de la tragedia y se adentra en la tragedia real del joven asesinado Cayetano Gentile Chimento (Santiago Nasar), la novia devuelta Margarita Chica Salas (Ángela Vicario), el esposo que la devuelve Miguel Reyes Palencia (Bayardo San Román) y los hermanos Víctor Joaquín Chica Salas, que vengan el honor mancillado con cuchillos de destazar cerdos.

En su primer capítulo ‘Crónica de una historia inconclusa’, Nadia verificó en los archivos del Harry Ransom Center, que García Márquez omitió un epílogo de la novela, que se convertiría autónomamente en una columna titulada ‘El cuento del cuento’, publicada en El Espectador, y luego en varios diarios del mundo, en donde comparte algunos secretos de un nuevo posible final de la novela, sugerido por su amigo Álvaro Cepeda Samudio. En este final omitido, el marido no solo devuelve a su esposa en la noche nupcial al descubrir que es no es virgen, sino que la humilla ante toda su familia y la sociedad patriarcal de su tiempo, sembrando el embrión fatal de aquella tragedia en la madrugada del 22 de enero de 1951 en Sucre-Sucre. Como machista no solo la devuelve al sentirse ofendido, sino que, en la propuesta de Cepeda Samudio, la busca años después para iniciar una relación secreta más allá de la tragedia.

Nadia se hizo estas preguntas: ¿Por qué fue la novia devuelta catalogada como "la culpable" del crimen en cuestión, tanto en la realidad como en la novela? ¿Por qué sigue siendo ella la víctima menos obvia de la violencia encarnada en los hechos y su recreación en la ficción? Y al responder las dos preguntas, generó otra pregunta para pensar en esta tragedia que ocurrió hace 72 años: ¿Qué puede decirnos la historia de la muerte de Cayetano y la condena de Margarita a los lectores del siglo XXI sobre nuestras maneras de entender a los hombres, las mujeres, la sexualidad, la violencia y el amor?

La muerte atroz del joven nativo Cayetano, con ancestros italianos, obligó a Gabriel Eligio García Martínez y Luisa Santiaga Márquez, padres del escritor, a salir de Sucre-Sucre, rumbo a Cartagena en 1951. Cayetano era ahijado de la madre del escritor, cercano a Julieta Chimento, madre de la víctima, y amigo también de la familia de los victimarios. De igual manera, Gabo era amigo de infancia y juventud del joven asesinado. Al final de este primer capítulo, Nadia cierra con otra pregunta: ¿Cómo resistir las formas de violencia ejercidas y toleradas en nombre del amor -tanto en la agenda política como en lo personal- sin renunciar a amar?