Orquesta Sinfónica de Cartagena: La apuesta de los nuevos músicos

La Orquesta Sinfónica de Cartagena ha tenido en este 2021, dos presentaciones, una en Semana Santa, y la más reciente en el Cartagena Festival de Música. Dos conciertos semi presenciales, y otro virtual. La dirección artística ha estado a cargo del maestro Leonardo Marulanda, trombonista, quien ha trabajado con 49 jóvenes músicos cartageneros, obras de Blas Emilio Atehortúa, Luis A. Calvo y Adolfo Mejía.

Para el festival contaron con la privilegiada participación del director internacional Aurelio Zarrelli, quien ha tenido una amplia experiencia en procesos formativos juveniles en Italia, y es en la actualidad el director del Conservatorio de Bolonia.

¿Por qué una orquesta sinfónica en Cartagena? El director Leonardo Marulanda ha precisado que, además de permitir una oportunidad laboral y profesional a jóvenes de barriadas vulnerables, la orquesta sinfónica ofrece un “nivel de exigencia, valores, disciplina y responsabilidad y le brinda otro ingrediente a Cartagena” y al referirse a ingrediente se refiere a otros géneros de música (salsa o champeta).

“La música salva vidas. Se está apostando con la orquesta a que estos jóvenes encuentren en la música un camino profesional. Es importante una Orquesta Sinfónica en Cartagena, aunque una parte de la sociedad no entienda ni crea en este tipo de procesos”.

¿Cómo llegué a la orquesta?

¿Cómo llegué a la orquesta?

Isabella Delgado (18 años): “Soy violinista desde que tengo ocho años. Cuando me presenté por primera vez a una audición de la orquesta fue en el 2018, motivada por mi hermano, quien ha estado desde la primera edición de la orquesta. Formo parte de esta familia que se llama Orquesta Sinfónica de Cartagena. Este año ha sido diferente por la pandemia, pero toqué con la misma pasión de años anteriores. Nuestro último día de ensayos fue el más intenso y estresante porque todos estábamos con la mentalidad de que tenía que salir muy bien, de que, a pesar de tener esta situación sanitaria, pudiésemos hacer sentir al público más cerca de nosotros y olvidar por un momento lleno de música toda esta realidad complicada que vive el país y el mundo.

Mi sueño es estudiar música en el exterior. Formarme profesionalmente como músico, integrar una gran orquesta y darme a conocer a través de mi música y la manera como la interpreto”.

Una gran oportunidad

María Josefina Ripoll (20 años): “Conocí la Orquesta Sinfónica de Cartagena (OSC), gracias al festival, en el que estuve de voluntaria como asistente para la orquesta. Abrieron convocatoria, me presenté y logré pasar en 2020. Espero seguir muchos años más, porque ha traído mucha felicidad para mí y mi familia. Había venido con una formación en mi instrumento gracias a la Escuela de Música de Comfenalco, la cual he podido mejorar porque he aprendido muchísimo tanto de nuestros maestros como de mis compañeros. La presentación que tuvimos para el festival es uno de los conciertos más importantes para nosotros, ya que tenemos el gran placer de tocar en un festival internacional para que nos escuchen a nivel nacional e internacional, además, tuvimos la oportunidad de recibir clases magistrales con maestros en la semana del festival.

La orquesta significa una gran oportunidad para el desarrollo de mi carrera como músico, he conocido muchas personas que sueñan como yo, y confío de que se abrirán muchas puertas para mi futuro, le doy muchísimas gracias a la Fundación Salvi y a la Orquesta Sinfónica de Cartagena por haberme dado la oportunidad de compartir y aprender de maestros excelentes. Esperamos continuar con nuestros ensayos y talleres con maestros y director, y seguir sorprendiendo a los colombianos con nuestros conciertos y música, y más ahora, que queremos que la música colombiana llegue a nivel internacional. (Lea también: Aurelio Zarrelli, un invitado especial al Cartagena Festival de Música)

Concierto gratificante

Carlos Miguel Ortiz Roa: Soy trompetista graduado del colegio Inem de Cartagena y estudiante de música del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac). Curso el décimo semestre. Soy integrante de la Orquesta Sinfónica de Cartagena desde 2017 en preparación para el XI Cartagena Festival de Música. He participado en esas cuatro versiones, y creo que la OSC es un espacio muy especial que respeto. Es una de las experiencias y oportunidades más importantes de mi carrera musical. Me enorgullece, estoy muy agradecido, y me hace feliz formar parte de este maravilloso proyecto. Espero seguir siendo trompetista e integrante de la orquesta, seguir haciendo lo que más me gusta: Música. Y cerrar este ciclo del año que ha sido tan difícil, de la mejor manera. El último concierto en el festival fue muy gratificante, semanas de muchos esfuerzos y sacrificios, de la mano del maestro Zarrelli. El resultado fue bastante notorio y reflejado en los dos conciertos realizados. Es muy lindo cuando el resultado es aceptado por el público, más el valor que tiene hacer música en medio del caos y la incertidumbre. Es el poder que tiene la música de poder hacer vibrar almas y corazones”.

Calendario de conciertos

La Orquesta Sinfónica de Cartagena tiene previsto una serie de conciertos, más allá del festival. Hay un concierto previsto para octubre de 2021. El año pasado la orquesta realizó conciertos virtuales. Hay una página de la orquesta en YouTube que puede apreciarse. Para este festival, se reunieron los 49 integrantes de la Orquesta Sinfónica de Cartagena en sesiones presenciales de trabajo, en el Hotel Hilton y participaron de los talleres con los miembros del Cuarteto Q-Arte, el clarinetista Guillermo Marín, el contrabajista Gregorio Baquero, el cornista Ramiro Restrepo y el percusionista Mario Sarmiento. Se cumplieron las primeras sesiones de ensayo con el maestro Leonardo Marulanda. El cronograma de este año, incluye además de un concierto, ensayos abiertos y otras actividades complementarias.

Leonardo Marulanda

Es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, para la temporada 2021-2022. Director de orquesta con especialidad en ópera del Conservatorio de Viena (Austria), licenciado en música de la Universidad de Caldas y magíster en dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia (título obtenido con mención meritoria), ha dirigido algunas de las agrupaciones más importantes del país. En su repertorio ha incluido además de obras de Adolfo Mejía, obras de Lucho Bermúdez.

Epílogo

Hay una Cartagena que sobrevive de milagro, pero la música inventa nuevos y sostenidos milagros, como el de esta legión de muchachos, cuarenta y nueve jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que apuestan a la esperanza, con sus instrumentos de cuerda y viento. Ellos ya han iniciado con valentía el sendero de una vocación que es para toda la vida. El futuro es una colección de presentes que se inventan día a día, a punta de música.

