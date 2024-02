Películas nominada al Óscar, ¿dónde verlas en Cartagena?

A continuación le daremos una lista de las películas nominadas al Óscar que ya se encuentran en cartelera:

•Cine Colombia: ‘Pobres criaturas’ (Poor things), ‘Vidas pasadas’ (Past lives), ‘El niño y la garza’ (The Boy and the Heron) y ‘Anatomía de una caída’ (Anatomy of a Fall).

•Cine Procinal: ‘El niño y la garza’.

•Royal Films: ‘El niño y la garza’.

De igual forma, en la plataforma de streaming de Netflix usted podrá ver ‘La sociedad de la nieve’ del director español Antonio Bayona, nominada a mejor película internacional.

Se espera que para el mes de febrero se estrenen ‘Los que se quedan’ (The Holdovers), ‘Zona de interés’ (The Zone of Interest) y ‘Días perfectos’ (Perfect days).