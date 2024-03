Pilar Quintana y William Ospina hablan sobre el oficio de escribir en Colombia

Por su parte, Pilar Quintana es una caleña con carácter, que aunque estudió Comunicación Social y Periodismo, supo que a eso no se quería dedicar, ella ama la libertad de la ficción y reflejar su realidad desde posturas claras. Así se ha convertido en una de las voces femeninas más respetadas del mundo de la literatura. Lea aquí: La magia del FICCI se vivió en la Plaza Santa Bárbara de Mompox

Lo que necesita Pilar para escribir es una habitación propia, un lugar en el que las ideas sean libres, aun en la marginalidad de la labor, porque no puedes simplemente vivir de la escritura, sino que sustentas tu hogar con trabajos secundarios que se generan cuando escribes.

Pilar Quintana: "Entonces muchas veces me han preguntado, bueno, de qué escriben las escritoras en Colombia y la respuesta que yo siempre doy es: pues, de lo mismo que los hombres, de todo. De verdad no hay un tema que sea evidentemente femenino, pero sí nos diferenciamos en la forma, porque nosotras escribimos dando teta".

Para responder esta pregunta, Quintana me cuenta que es editora de un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama La biblioteca de escritoras colombianas, y que en la primera fase editó 18 obras de 18 escritoras destacadas a las que no se les había dado relevancia. Ahora están en la segunda parte y son 101 escritoras.

Los autores concuerdan en que si la lectura no le resulta placentera ni contagiosa, si le parece una obligación y si le cuesta, no la haga...

William Ospina: "Para mí ha sido una fortuna". Cuenta que el estudiar, investigar, conocer y viajar son un proyecto personal de vida, a través del interés que le genera el país, el continente, la naturaleza, hasta esta época, que aunque no le gusta ni se siente a gusto, le despierta la curiosidad de alimentar al escritor.

“Mis poemas, ensayos y novelas son como el sitio natural donde desembocan todos mis viajes, reflexiones, conversaciones, todas mis inquietudes, sueños, fantasías”, y se alimenta de una sociedad como la colombiana que no carece de temas ni de posibilidades de crear algo de su realidad. “Si me pusieran a escoger, yo no escogería otro país para vivir”.

Él solo necesita de tres cosas para ser escritor: Una, Colombia; dos, América Latina; tres, "necesito esta época. Me parece un desafío apasionante, tratar de descifrar y tratar de interpretar lo positivo".