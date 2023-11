¿Por qué es importante celebrar el 11 de noviembre en Cartagena?

Lester González es periodista, lancero de las Fiestas de Independencia 2016, y un cartagenero orgulloso y conocedor de su historia festiva. En diálogo con El Universal, explicó que todo surgió como una burla a la corona el año siguiente de la gesta: “El pueblo salió a las calles a burlarse con los disfraces de reinas, bufones de San Benito, trajes que usaban los sentenciados en el Palacio de la Inquisición... se disfrazaban de verdugos para recordar aquello que se había vivido”.

Como pueblo caribeño con las tradiciones africanas y aborígenes que confluyen y se transforman en expresiones artísticas identitarias, que evolucionan y dinamizan las celebraciones y hacen de la cumbia, las gaitas, los cabildos, el congo, el mapalé, bullerengues, fandangos, la puya, merecumbe, rasquiñita, champeta, salsa, entre otros ritmos autóctonos, infaltables en el mes de noviembre.

Si usted nació o reside en la Fantástica, debe conocer la importancia de esta fecha para la ciudad y el país. Aquí, en Cartagena de Indias, se dio la verdadera independencia del territorio nacional.

“Para defender, querer y valorar, hay que conocer. Yo no puedo querer algo que no conozco. Cuando me preguntan por qué me gustan tanto las fiestas, respondo, por pasión. Desde pelaito me iba al Palacio de la Inquisición, a indagar, a leer, a escuchar a nuestros adultos, comencé a entender y vivir desde mi infancia lo que es nuestra historia y las fiestas. Hoy soy un soldado incansable por defenderlas”, expresó Lester.