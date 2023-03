¿Por qué vale la pena hacer un festival de cine?: Felipe Aljure lo cuenta

Desde hace cinco años, Felipe Aljure no solo es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), sino que, además, como cineasta que es, vive y sueña para que el festival de cine más antiguo de América siga al pie de sus quimeras. Cuando dice la palabra quimera, se sonríe y me explica que cada vez será más difícil mantener un sueño como el que diseñó Víctor Nieto hace 63 años. Y no solo aquí en Cartagena, sino en cualquier lugar del mundo.

Por un instante intenta imaginar cómo podrá hacer la secreta hazaña de Lina María Rodríguez, la directora general del festival y todo su equipo, para que este festival pueda financiarse y mantenerse, y proseguir con la aventura de ser gratuito bajo la luz de las estrellas e irradiar una agenda de más de 200 proyecciones en el corazón amurallado de Cartagena, en el emblemático Teatro Adolfo Mejía, en la Cooperación Española, en el Museo Histórico de Cartagena, el auditorio y plaza de la Proclamación, en Cine Colombia Plaza Bocagrande, Comfenalco, universidades e instituciones, plazas y barrios, municipios vecinos. Lea también: ¿Inclusión o cine?: lo que se premió realmente en los Óscar

El festival sobrevivió a la peste del coronavirus con ocho agendas de Cine de Luna Llena, se hizo virtual en esos dos años complicados e inciertos, y no se detuvo después de la pandemia. Por el contrario, utilizó la plataforma virtual y la convocatoria presencial, y atrajo a nuevos aliados en el sector privado y público, entre ellos, el apoyo del Ministerio de Cultura.

Los curadores de festivales como Felipe, duermen poco y cuando duermen siguen soñando con el cine, después de ver incontables películas que llegan al Ficci para ser evaluadas por doce curadores, entre ellos, él, para la agenda anual. Y esa curaduría se cumple desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023. Llegan desde un millar hasta tres mil películas. Y en esa curaduría, confiesa, la mirada colectiva caleidoscópica, elige y selecciona, y muchas veces un curador puede sufrir la derrota de que haya escogido en solitario algo que en colectivo no pasa la prueba. Uno de los aspectos que privilegia Felipe al seleccionar, además del rigor de la calidad estética, es su capacidad de innovar y apostar al humanismo.