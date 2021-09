Premio de hasta $4 millones por crear himno de Santa Catalina, Bolívar

La Alcaldía del municipio de Santa Catalina, Bolívar, abre convocatoria para quienes deseen inscribirse en el concurso que busca escoger el himno municipal. Los interesados en participar en la composición de la letra y música del himno deben tener en cuenta las siguientes bases del concurso: 1. Pueden participar, sin ningún costo, hombres y mujeres nacidos, criados o registrados en el municipio, de cualquier edad o que pertenezcan a un grupo de personas organizadas, siempre y cuando los represente y firme la respectiva inscripción. 2. No podrán participar los familiares del jurado calificador dentro del segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. 3. Tampoco podrán participar funcionarios y contratista de la Alcaldía de Santa Catalina, Bolívar. 4. El contenido del himno debe ser alusivo a la cultura, geografía e historia del municipio, y su repercusión a nivel nacional. 5. Debe tener máximo seis estrofas y el coro, ó mínimo cuatro estrofas y el coro. La letra y la música deben ser inéditas. (Le puede interesar: Filarmónicas del país se unen para interpretar el Himno nacional). 6. Los trabajos serán presentados en hoja tamaño carta, espacio sencillo y doble espacio entre cada estrofa. Letra Arial tamaño 12. Se entregará original y cuatro copias. Forma: verso. Un CD o USB con el demo Musical del Himno. 7. Los trabajos se presentarán personalmente o con un poder a un tercero firmado y autenticado. Se presentarán en las oficinas de la casa de cultura India Catalina. 8. Deberán entregarse en dos sobres sellados separados, los cuales irán marcados de la siguiente manera: Sobre 1: propuesta del himno - Pseudónimo. Sobre 2: Datos personales del autor -Pseudónimo. 9. El cierre del concurso público es hasta el 6 de septiembre del 2021. Los resultados se publicarán el 20 de septiembre y se premiará el 24 del mismo mes. 10. Los ganadores recibirán un plan de estímulo de 3 y 4 millones de pesos.

Los trabajos no premiados