Se acerca la muerte de la princesa Diana en la serie ‘The Crown’

Hostigada por los paparazzi, el coche de Lady Di se estrelló contra una columna del túnel del Puente del Alma, en París. La princesa falleció a sus 36 años, y junto a su nuevo amor, el rico heredero egipcio Dodi Al Fayed.

Sus hijos no han superado el trauma causado por la muerte de su madre y en la actualidad piden arduamente que no se hable de ella en producciones de ficción, pero tan solicitud no fue tan contundente y la serie de Netflix ha sido todo un éxito y una de las más queridas por el público. La princesa del pUeblo, como fue calificada por el ex primer ministro británico Tony Blair, es interpretada por la actriz Elizabeth Debicki. Lea aquí: Revelaron las primeras imágenes de la última temporada de ‘The Crown’

“Es un tema muy delicado de tratar porque fue un evento muy importante en la vida de la monarquía y de la familia real. Y las personas relacionadas con Diana todavía están vivas, incluidos sus dos hijos que ahora son adultos, Guillermo y Enrique”, explicó a Ed Owens, historiador especializado en la monarquía, al medio de comunicación AFP.

“Este es el momento clave para el que la serie se ha estado preparando desde la primera temporada. Siempre nos preguntamos si Peter Morgan es amigo o enemigo de la monarquía y esta temporada nos dará una mejor idea de lo que piensa. ¿Es una institución que ha cometido grandes errores y todavía necesita modernizarse o es una institución que ha sabido modernizarse desde 1997?”, concluyó.

La última temporada de la serie recrea el discurso que Isabel II pronunció en directo por televisión desde el Palacio de Buckingham el 5 de septiembre de 1997 en homenaje a la princesa y sobre la inmensa conmoción por su muerte. Lea aquí: Netflix anunció el estreno de la última temporada de ‘The Crown’

El acontecimiento es esperado con ansias por los seguidores de la serie, se espera una lluvia de críticas por parte de quienes no son amantes del hilo narrativo. Sin embargo, no sería la primera vez que ‘The Crown’ es criticada, sobre todo porque la serie llega al público joven de Netflix, que ve ciertos acontecimientos relatados por primera vez.