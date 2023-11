Teresita Gómez es homenajeada en el Metro de Medellín

Sentada en este tren, lleno de imágenes y frases suyas, Teresita Gómez confiesa que estas cosas que le pasan, como este homenaje, nunca las ha pensado ni cree que se las merece: “Todo ha ido llegando a mi vida sin esperar, siempre me sorprende y le agradezco a la vida porque ha sido esplendorosa conmigo, me ha dado todo”. Lea aquí: Hablan las voces femeninas en el Cartagena Festival Internacional de Música

“Me acuerdo que decía, ‘pero ¿por qué no puedo tocar Mozart si ahí están las notas?’. Algún día me dejaron tocar Mozart y fui muy feliz. Yo sentí que después de eso me podía morir...”. Dicen desde el Metro de Medellín que este tren es una oportunidad para reconocer en vida el talento y la carrera de una artista que ha desmontado paradigmas y ha abierto caminos a las generaciones presentes y futuras.

Quienes se monten en él y conozcan a Teresita Gómez, se podrán emocionar leyendo sus frases y conociendo su historia, pero habrá viajeros que apenas la descubran gracias a estos tres vagones llenos de cultura. Lea aquí: Conozca el libro que narra la ‘fase final’ de la persecución de Pablo Escobar

“Soy una persona que ha trabajado por lo que ama para dárselo a todos los seres que quieran recibirlo, para mí la música si no se comparte con los otros, no se logra una unidad, no se une al público, no se logra algo”, dijo mientras el tren seguía en marcha en la línea A, de la estación Estrella hasta la estación Universidad.

“La música clásica era para blancos. Hubo muchos obstáculos, hasta que logré entrar y me ayudaron. Uno no es nada sin los otros”. Lea aquí: Prográmense con la decimoctava edición del Cartagena Festival de Música