Un cineclub abre horizontes en un barrio popular de Cartagena

No era un domingo cualquiera. La cita era a las 6:30 de la tarde. Keiner estaba ansioso. Su mamá terminaba de lavar los platos y le pedía un poco de paciencia. Salieron a las 6:10 y Keiner corrió hacia Rafael, quien venía cargando varias sillas. Le ayudó en todo. Ordenar las sillas, conectar el parlante, el video beam, la pantalla. En cuestión de minutos todo estaba listo. Keiner sonreía y recibía emocionado al resto de sus compañeros y amigos. Poco a poco niños y niñas del sector Loma del Diamante, en Torices, ocuparon las sillas y disfrutaron de una película al aire libre. Lea: Olaya Herrera es sinónimo de valentía en Cartagena

La iniciativa de este espacio en ese barrio popular de Cartagena de Indias se le ocurrió al fotógrafo y filósofo Rafael Bossio hace cuatro años, motivado por el cineclub al que asistía en la Universidad de Cartagena. Como buen cinéfilo, ‘Rafa’ sabe que el cine es una herramienta poderosa para transformar y entender la diversidad en el mundo a través de historias de ficción que conectan con las emociones.

“A mí me impactó mucho el cineclub en la Universidad de Cartagena, pero en ese momento era una época de declive de estos espacios. Yo heredé entonces un cineclub que se llamaba Lumière y desde entonces aprendí a ver cine y eso me ayudó con la fotografía porque el cine me ayudó a cultivar el ojo”, recuerda Rafa.

Convencido del poder de la imagen y la importancia del cine como espectáculo y arte, Rafa fundó este cineclub en el barrio que lo vio crecer. Con ayuda de su papá montó una improvisada pantalla en madera y reunió a unos pocos espectadores.

Para este líder comunitario, el cineclub de la Loma del Diamante provoca un espacio de reflexión frente a otras realidades y transforma los usos con los que se concibe el espacio público. “El cineclub tiene este efecto. Estamos compartiendo un espacio público del barrio, donde nos encontramos, donde en estos momentos no hay violencia, no hay un picó prendido y todos estamos en comunidad. Es decir, el espacio público se resignifica”. Lea: Ruleli, la corporación que promueve el arte y la inclusión en Olaya

Y es que contar con una sala de cine en su barrio es para muchos niños y niñas de este sector un sueño cumplido. El plan les resulta tan divertido y emocionante que al finalizar la proyección piden que el equipo de Imagina Cartagena Lab, una empresa cultural de la que forma parte Rafa, les adelante cuál será la siguiente.

“La idea del cineclub es siempre traer una narrativa que no está en la televisión, ni en las redes sociales”, expresa Rafa.