‘Un parcero en Nueva York’, la película del colombiano Harold Trompetero

“Decidimos adaptar el nombre porque no todos entienden el significado de ‘parcero’, una palabra muy colombiana para decir amigo o compadre”, comentó Trompetero. Tras la exhibición en los cines, la obra hará parte del catálogo de la plataforma Vix+.

¿Quién no ha pensado en irse a vivir el sueño americano?, ¿en establecerse en norteamérica y perseguir sus sueños? Inspirado en sus propias vivencias como inmigrante de la Gran Manzana, el cineasta colombiano Harold Trompetero realizó la comedia “Un parcero en Nueva York”, en la que explora la queja de varios extranjeros en Estados Unidos de que “el sueño americano no es como lo pintan”.

El cineasta es ganador del León de Oro del Festival de Publicidad de Cannes y emigró a Estados Unidos tras ganar este reconocimiento de publicidad en iniciando el año 2000. La película aborda la odisea de Armando Pulido Carachas, “Carachitas”, trabajador colombiano de la construcción que, impulsado por su prima que ya vive en Estados Unidos, decide probar suerte en norteamérica y se lanza en la búsqueda del “sueño americano”.

Trompetero afirmó que todos llegan a Estados Unidos con el deseo de triunfar y de buscar un espacio en “el país donde los sueños se cumplen”, el problema es que cuando se viaja y se choca de frente con la realidad las cosas no son como las personas se lo imaginan. El cineasta colombiano considera que la experiencia de emigrar produce “mucho dolor”, especialmente para los latinos que sostienen vínculos fuertes con su familia y su país de origen.

“Pero es por nuestra capacidad (de los latinos) de ver las cosas bajo el lente de la alegría, de la risa y del humor negro que nos sostenemos en pie”, sostuvo el director, que comparte créditos en el guion con Alejandro Matallana. Lea también: She-Hulk de Marvel: la prima de Hulk que está estrenando serie

El personaje detrás de Armando Pulido Carachas

El actor Carlos Hurtado encarna a “Carachitas” y expresó que hubo muchas risas para retratar situaciones difíciles como soportar pruebas tan duras como dormir en un subway (subterráneo) en pleno invierno en Nueva York o no poder cambiarse de ropa en días. El protagonista grabó la película en muy bajas temperaturas, hasta llegar a bajo cero, en las calles de la Gran Manzana.

Hurtado, con más de 30 años de experiencia en la televisión, encontró una gran conexión con su personaje. “A mí me dijeron lo mismo que a ‘Carachitas’: Usted qué hace con ese talento perdiendo el tiempo en Colombia; venga que aquí en Estados Unidos hay trabajo y le pagan muy bien’”, cuenta el actor sobre la razón por la que se fue a Miami a buscar oportunidades de trabajo en las producciones estadounidenses en español.

Dice que llegó ilusionado pero que en realidad no se está preparado para que cierren la puerta, para que digan que no. “Encontrarse con que muchos no contesten una llamada, los mismos que te animaron a venir”. Además, agregó que allá se gasta mucho dinero.