Al Real Cartagena se le olvidó ganar en casa

Al Real Cartagena le sigue costando conseguir victorias en condición de local.

Este domingo , en el estadio Jaime Morón, el cuadro heroico no logró vulnerar el cerco defensivo que propuso Fortaleza CEIF y tuvo que conformarse con un empate 0-0.

Perdió otra vez la oportunidad de ser líder en el Torneo BetPlay de Primera B y lo preocupante es que suma cuatro compromisos sin conseguir victoria de local. Lea aquí: Video: Linda Caicedo entró desde el banco y ayudó a su equipo a remontar

De momento es quinto en la tabla con 22 puntos, a dos del líder Patriotas de Boyacá.

Se jugó en una tarde gris con amago de lluvia, pero la humedad era muy alta.

En los primeros minutos del juego, Real Cartagena no tomaba el control del partido. No había claridad en el manejo de la pelota y no había conexión entre la zona de volantes y la delantera.

Fortaleza vino a hacer su negocio: esperar en su zona, jugar cortico en sus líneas y aprovechar los espacios del Real Cartagena.

De nuevo, el medio del campo de los locales no funcionó. Es el gran problema del equipo heroico en los últimos partidos.

Al minuto 40, los locales tuvieron la mejor ocasión de gol gracias a una mejor generación de juego en la que participó Stiven Rivas y Santiago Gómez.