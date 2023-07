Así se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores

Además de las llaves de los equipos colombianos, las otras se disputarán de la siguiente manera: Nacional (URU) vs. Boca Juniors (ARG), Atlético Mineiro (BRA) vs. Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL) vs. Paranaense (BRA), River Plate (ARG) vs. Internacional (BRA), Argentinos Juniors (ARG) vs. Fluminense (BRA) y Flamengo (BRA) vs. Olimpia (PAR).