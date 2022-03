Bolívar queda eliminado en casa con una mala actuación

Bolívar llegó con la ilusión de ganarle a Antioquia, en el Jaime Morón, para así clasificarse a la tercera fase del Torneo Nacional Infantil de Fútbol.

A Bolívar no le servía otro resultado, ganar sí o sí para salvar la clasificación en el quinto partido, tras un triunfo y tres empates.

Aunque había la esperanza, la tarea no sería nada fácil ante la calidad del rival. Y así fue, Bolívar no pudo con la responsabilidad y el cuerpo técnico, en cabeza de Gabriel Peralta, tampoco.

Los goles de Antioquia en la primera parte fueron de Ángel Sánchez (minuto 27) y Tomás Giraldo (min. 40). Y con ese 2-0 en contra, el local no pudo levantar cabeza y tuvo que decirle adiós al torneo en su propia casa.

Bolívar lució mal en la cancha, no tuvo el mejor accionar, sus jugadores no se encontraron, mostraron muchas falencias para generar, no propusieron fútbol, ni tuvieron identidad de juego y aún perdiendo, necesitando hacer tres goles para darle vuelta estaban metidos atrás sin que nadie le dijera que se debía subir las líneas, pues había que arriesgar con todo y daba lo mismo perder por dos o más goles. Increíble.

A la tercera fase pasaron los primeros cuatro de seis equipos en contienda. Nos eliminaron en nuestra casa. Clasificaron: Antioquia (12 puntos), Santander (10), Atlántico (7) y Bogotá (7). Bolívar, que se despidió con más pena que gloria, se quedó con seis y fue quinto. En el último lugar se situó Caldas sin puntos.