Colombia, con muy poco, saboreó su primer triunfo en las Eliminatorias

El murmullo de la gente fue fuerte al conocer que James Rodríguez no sería titular. Muchos colombianos esperaban verle en el once inicial, pero también había muchos hinchas aterrizados que entendían que el 10 no estaba para salir de inicialista, pues apenas viene tomando el ritmo de competencia en Sao Paulo después de una larga inactividad.

Entonces, las miradas todas caerían sobre el número 7 de Colombia, el guajiro Luis Díaz, la gran figura del Liverpool en la Premier League.

Rodó el balón y la banda de Mina, Cuadrado, Díaz y compañía salió con todo para intentar agradar a los 37 mil aficionados que aproximadamente llegaron al Metropolitano.