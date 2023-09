Colombia tendría su primera baja para enfrentar a Chile, ¿quién es?

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los hombres claves y experimentados de la Selección Colombia en los últimos años, no estaría este martes ante Chile en el segundo juego de la Eliminatoria Suramericana al Mundial de 2026.

“El caso de Juan, llega con tendinitis, después del partido termina un poco fatigado, posterior al partido fue resintiéndose y hoy estamos en condición de esperar la evolución, hasta última hora no sabremos si está o no, hay comunicación con el cuerpo médico del Inter. Esperemos pueda llegar, pero a hoy tenemos esa duda”, sostuvo Amaranto, al dejar entrever que se vienen algunos cambios tras los jugadores que fueron inicialistas en la fecha anterior.

“Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos. Hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente si jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugó el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles”.