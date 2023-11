Con pico de botella atacan a conocido entrenador de gimnasia, en Cartagena

“La muchacha venía delante de mi, yo veo al tipo con el pico de botella que se le acerca, lo que yo hago es apartar a la mujer, pero el tipo me agrede en el cuello. Ella me dice que estoy sangrando y es cuando reacciono. Varios mototaxistas se bajaron y salieron detrás del hombre, que salió corriendo para Los Ejecutivos”, dijo Coronell, quien fue trasladado a la clínica Blas de Lezo.

“Ese tipo es un peligro, nos tiró a matar, Dios me cuidó, pues no me cogió ninguna arteria principal”, agregó Harold.