Conozca al Chapulín que quiere salvar al Real Cartagena

En la transmisión de ayer del juego entre Nacional y Cali, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, ya lo había adelantado. “Martín Cardetti estuvo en la baraja del Deportivo Cali, pero los directivos le dijeron que debía esperar un juego más si el Cali ganaba o no y él no quiso esa condición y ya arregló con el Real Cartagena”.

Hizo varios goles con el Deportivo Cali

Su pasado como futbolista fue bueno, se desempeñaba como delantero e hizo 106 goles en su carrera como profesional en equipos como River Plate de Argentina, PSG de Francia, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima, Pumas de México, Deportivo Cali y Colón, entre otros.

El popular “Chapulín” Cardetti conoce el fútbol profesional como entrenador, pues estuvo al frente de Independiente Santa Fe, Bogotá F.C., San Carlos y Uruguay de Coronado, estos dos últimos de Costa Rica.

Dura tarea

Cardetti llega a un equipo que está eliminado, se sitúa en el puesto 15, entre 16 participantes, con apenas 9 puntos de 36 posibles.

Óscar Passo, quien oficiaba como técnico actual, será su segundo asistente. Diego Ordóñez será su asistente técnico principal.

Con una nómina de jugadores jóvenes, en donde ninguno sobresale, Cardetti tiene la dura tarea de comenzar a ordenar la casa para poder aspirar a algo serio el próximo año.

Los técnicos no juegan

Lo que sí queda claro es que el técnico no es el que juega, así que el argentino necesitará de buenos jugadores si no quiere irse por la puerta de atrás en un corto tiempo. Cartagena necesita un equipo que pelee para ascender y no que se dedique a mostrar jugadores para futuras posibles ventas. Y para eso hay que rodear al técnico de buenos jugadores.

Salva al Real Chapulín

En el 2023, Cardetti estará al frente de Real y la hinchada y prensa deportiva lo que espera es que arme y exija tener un equipo que nos represente bien y nos regrese a la Primera División.

Ojalá Cardetti sea el verdadero Chapulín Colorado que salve a este Real de este terrible momento. Suerte y muchos éxitos para este estratega argentino que quiere enderezar el rumbo del equipo auriverde.