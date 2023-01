Copa del Rey: Barcelona elimina a Real Sociedad, con gol de Dembelé

Barcelona venció este miércoles por 1-0 a la Real Sociedad, en los cuartos de final de la Copa del Rey con un gol de Ousmane Dembelé en el minuto 52 ante un conjunto donostiarra con un jugador menos desde el minuto 40 por la expulsión de Brais Méndez por una entrada a Sergio Busquets. Le puede interesar: Colombia buscará la clasificación al hexagonal final ante la poderosa Brasil

Dembelé fue el autor del 1-0 con un potente disparo ligeramente esquinado hacia la izquierda que Álex Remiro tocó, pero no fue capaz de despejar. En el 67, Pablo Páez 'Gavi' hubiese podido ampliar la distancia, aunque su remate al primer toque se encontró con el larguero.

Por su parte, la Real pudo empatar en el minuto 88 cuando Robert Navarro se quedó solo ante Marc-André Ter Stegen. Pero el cancerbero alemán desbarató la ocasión gracias a unos grandes reflejos con la mano derecha.