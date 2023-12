Cuando llegó fue vilipendiado y rechazado y ahora es ‘El Rey Arturo’

Llegaba con el sol a la espalda. No había armado al equipo, que ese momento estaba en el puesto 19 y con pocas posibilidades de meterse siquiera a los 8. Muchos pensaron que regresaba porque tenía contrato vigente con Junior y los directivos, así era, lo pusieron para que terminara el torneo y replantear e ir organizando la estructura para la celebración del centenario del club.

“Hemos sufrido todo el torneo. No ha sido fácil. Ha sido un camino de subidas y de bajadas, pero nos hemos mantenido, creo yo, unido y en silencio, porque este equipo no ha dado de qué hablar en este semestre, en otros temas, que todos saben, y nos hemos comprometido por un objetivo y trabajamos duro. Dios es fiel y estamos acá muy contentos y muy felices”, dice hoy después de conquistar la décima estrella para el equipo rojiblanco y la primera en su carrera como técnico. Siga leyendo: Junior y la estrella décima que nunca olvidarán los barranquilleros

Cuando debutó lo hizo ante Equidad 0-0 y luego con América de Cali. “Ese día el equipo se dio cuenta de que era capaz de hacer. Si trabajar unido y si tenía fe y convicción. Y si hay algo que tiene, a parte de la unión de grupo, es la fe y la convicción de que poder lograr un objetivo como estos. Estamos muy contentos y muy felices”.

Pero en medio de las maduras, hay que recordar las verdes. El equipo encontró una nómina tipo, con cuatro hombres al frente de ataque destrozaban a las defensas rivales, pero tres de ellos se lesionaron y la poca confianza que habían logrado con la hincha y nuevamente volvieron los cuestionamientos a Arturo Reyes.

Carlos Bacca tenías las oportunidades, pero no las metía; mientras que Deiber Caicedo, José Enamorado y Luis ‘Cariaco’ González seguían con molestias; Homer Martínez Didier Moreno no estaban en buen nivel y en defensa había muchas fallas y autogoles en contra se hacían. Santiago Mele, era cuestionado y hasta exigían que jugara Jefersson Martínez, en vez de uruguayo.

Pero los lesionados se recuperaron, Santiago Mele es llamado a la Selección uruguaya, los volantes de primera línea recuperan su accionar futbolístico, ‘Los cuatro fantásticos’ activaron sus poderes, entre ellos Carlos Bacca, que empezó a ser goles, lo mismo que ‘Cariaco’ González, Enamorado y Caicedo. Hubo goleadas que hicieron recobrar la confianza en el hincha, pero con la duda de si le alcanzaba al grupo para meterse al grupo de los ocho. Le puede interesar: El video de Carlos Bacca que puso a llorar a toda Colombia

Incluso, en las victorias, Reyes era criticado cuando, por algunas circunstancias, hacía un cambio que no funcionó o porque ponía a uno y no a otro jugador. Hasta la última fecha Junior no tenía asegurado el cupo a la semifinal, ante el Huila en casa lo logró. Ya en cuadrangulares inicia perdiendo 3-1 con Tolima y vuelven a meter a Arturo Reyes en el horno crematorio. “Eso se sabía, que no tenía pantalones para manejar un equipo grande”. Se dijo.

Pero el Grupo se fortaleció y ganó sus dos partidos de local, pero Tolima tomaba ventaja y llegaba a 9 puntos y con muchos goles a su favor. En la cuarta fecha Junior va y empata con Águilas en Rionegro. Todos dijeron que ya el grupo estaba definido: Tolima sumaba cuarto triunfo al hilo. Y volvieron las críticas a Reyes, porque dijo que el punto era bueno.