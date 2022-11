Curioso: el día que detuvieron un partido por culpa de... OVNIS

El fútbol es el deporte rey, tiene muchas hazañas, momentos históricos, curiosidades, grandes jugadores, leyendas, mitos y grandes polémicas, pero creo que nunca conocía que algo como esto había sucedido en el mundo del fútbol.

Probablemente, todos sabemos que no estamos solos en el universo, que la tierra no es el único planeta con vida en la galaxia, que existe mucho más allá de este globo terráqueo. Los OVNI (Objetos voladores no identificados) como suelen llamarse a platillos voladores u objetos desconocidos para el ser humano que van surcando los aires, varias veces en la historia se han podido presenciar en varias partes del mundo, en Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goías hace mucho tiempo atrás. Brasil, el país que más grandes estrellas del deporte nos ha regalado. Muy extraño eso.