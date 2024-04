¡Dando buen ejemplo!: Ever Meza, haciendo realidad cada uno de sus sueños

El cartagenero Ever Meza fue titular en la derrota 1-0 de Alianza Petrolera ante Unión La Calera de Chile, en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ever Meza cumplió uno de sus retos en la vida. Va por más. //Cortesía

“Fue un partido muy raro, lo buscamos, generamos un penal al minuto dos, lo desperdiciamos, seguimos generando opciones y no la metimos. Ellos se encuentran con un penal y nos cobran”, aseguró Meza.

El volante de marca se entregó al máximo en este cotejo, en el que si bien no pudo celebrar un triunfo sí quedará grabado por siempre en su corazón.

Los retos los tiene claro en el Alianza, que ahora tiene como sede Valledupar. "Quiero jugar la mayor cantidad de partidos posibles y marcar diferencia. He jugado 15 partidos, 12 de ellos como titular, casi mil minutos. He tenido las oportunidades, las he aprovechado gracias a Dios, quiero seguir dándolo todo por estos colores".

Ever jugó en el fútbol aficionado en Comfenalco, Cyclones y Nuevo Milenio. Integró cuatro selecciones Bolívar.

Se graduó en el colegio Seminario de Cartagena y pese a ser futbolista profesional se dedicó a estudiar una carrera y es administrador de empresas, de Universidad Abierta a Distancia.

La gran apuesta ahora de Ever es jugar en el fútbol internacional. Trabaja para consolidarse en el fútbol colombiano. Tiene 24 años y mucho talento.