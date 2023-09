Director de un equipo de fútbol inglés renuncia tras comentarios machistas

El micrófono fue colocado ahí por Matthew Wells, un veterano militar de guerra que trabaja en el club como jefe de seguridad, y las grabaciones fueron publicadas en el diario británico The Times esta semana. En junio, Macklin y Markham aparecieron juntos en una campaña promovida por el club para luchar contra el racismo y en enero, el director pidió a los aficionados que pararan con los cánticos machistas en la grada.

El Wimbledon anunció la marcha de Macklin a principios de mes, pero no comentó las causas, que han sido ahora expuestas por The Times. El club, que milita en League Two (Cuarta división inglesa), sí publicó este martes un comunicado condenando los comentarios del director.

“El Wimbledon trata de ser un club responsable, inclusivo y moderno. Por lo tanto, tiene la obligación de actuar apropiadamente y ser un ejemplo. Este comportamiento no es tolerable y no es representativo de nuestra cultura. Una vez conocimos este asunto, actuamos en concordancia con nuestras responsabilidades y valores para resolverlo. Por razones legales no podemos comentar mas”, aseguró el Wimbledon.

En las grabaciones, se podía escuchar a Macklin diciendo: “Quiero lanzarla por la ventana. Nunca he querido matar a nadie, pero a ella me gustaría matarla. Jodida put*. La odio”.