El boxeo en Colombia está en crisis

Muchos amantes del boxeo recuerdan con nostalgia la época de Pambelé, ‘Rocky’ Valdez, Bernardo Caraballo, ‘Happy’ Lora. Décadas pasadas de grandes boxeadores nacidos en este país. ¿Será que esos seguidores del boxeo no volverán a ver una época dorada en este deporte? La respuesta podría ser ‘no’. La razón: El boxeo en Colombia, durante los últimos años, ha estado ‘muerto’ y pareciera que no hubiera forma de enderezar el camino. En la actualidad, el país carece de campeones mundiales, el apoyo a este deporte, para muchos, es nulo tanto en la rama profesional y aficionado. Todavía no se entiende como un deporte que le ha dado varias alegrías a un país, esté ‘noqueado’ para estos tiempos.

“Los resultados indican que el presente del boxeo colombiano es malo y con nuestros deportistas de primera línea. Ese es el resultado de una complicada situación de crisis a todo nivel de este deporte. Talento hay, pero no sé puede desarrollar por un círculo vicioso”, fueron las palabras del periodista barranquillero Stewil Quesada, un experto en este deporte. Enrique ‘Kike’ Salgado, narrador de boxeo, también se pronunció sobre el panorama oscuro que ronda el ring: “ El mal momento del boxeo colombiano y bolivarense se debe a la desidia y el desatino de nuestros dirigentes. A ellos se les olvida que el deporte es el mejor instrumento para la transformación social. No han entendido que deben haber gimnasios sectoriales en los diferentes barrios de la ciudad y en la provincia. Hay que estimular a los que entrenan boxeo. Los pocos talentos que tenemos aceptan ofertas de los otros departamentos porque aquí no los apoyan”. Otro que fue contundente fue Walberto Ahumedo, especialista en el tema: ”El boxeo en la rama profesional en Colombia anda muy mal. El boxeo nuestro necesita un relevo generacional, pero fíjate que andamos también mal en el boxeo aficionado que es el que nutre al profesional. Bolívar ya no produce boxeadores”.