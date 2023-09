Entrevista: Julio Teherán y sus 10 años lanzando strikes en las Grandes Ligas

¿Qué recuerda de sus inicios en las Grandes Ligas?

- Lo que recuerdo es que fue un sueño. Esos primeros paso míos en ese estadio de Philadelphia cuando iba camino a calentar no me creía que era yo haciéndolo realidad. Fue algo grande, el corazón se me quería salir.

¿El debut fue tal como lo había soñado?

- La verdad nunca estás preparado para ese llamado y por mas que te digan que vas a ser grandes ligas y que eres prospecto o promesa del equipo no te la crees. Cuando ese llamado viene siempre entras en shock.

¿Fue un día especial?

-Pienso que lo hice bien, me hicieron 3 carreras y en ese entonces el equipo de los Phillies era el mejor en la división, así que estuve contento con los resultados de mi debut.

¿Cuando usted empezaba quién era su ídolo en el béisbol?

- Desde que era niño veía a Édgar Rentería, Orlando Cabrera y Jolbert Cabrera, quienes nos representaban como colombianos en las Grandes Ligas y yo quería ser como ellos, eso me motivaba a que un día quisiera estar en ese lugar y hoy en día le doy gracias a Dios y a ellos por esa inspiración que me dieron.