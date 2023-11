Entrevista: Santiago Arcila, héroe de Bolívar, dice “siempre hay que confiar”

Es antioqueño, pero desde el 2016 compite por Bolívar y se siente agradecido con nuestro departamento. “Bolívar me abrió las puertas, me apoyó y por eso lo llevo en el corazón. Gracias a la Gobernación de Bolívar, Iderbol y Fedeligas por confiar”, comenta Santiago, mientras le firma un autógrafo a una joven que le admira por la exactitud con la que lanza la flecha.

Lanzar flechas y dar en el blanco no es cualquier cosa, para lograr el alto rendimiento en este deporte se requiere de mucha dedicación. Eblin Castellón, 24 horas del día disponible para los deportistas de Bolívar

Para él no es solo pararse en el lugar y lanzar flechas hasta dar o aproximarse al blanco. Eso va más allá. “El poder mental, la salud mental es muy importante, hay que tener mucha tranquilidad, seguridad y confianza. Entre disparos hay muchos momentos en el que no se da en el blanco y ahí la mente te puede jugar en contra, así que se debe estar listo para afrontar esas dificultades”, agrega Arcila, el deportista que más medallas de oro ha ganado hasta el momento para Bolívar en los Juegos Nacionales 2023.

Entre los pasatiempo que tiene Arcila están “salir a montar bicicleta, pasar tiempo de calidad con mi familia, con mis amigos, no me gustan las fiestas”.

Entre las cosas que lo indignan, señala, está la injusticia. “Me pone de mal humor cuando me doy cuenta que no hay justicia, cuando una persona se merece algo y no le dan el valor ni el reconocimiento”.