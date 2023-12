“Estoy contento poder jugar en la Liga colombiana”: Giovanny Urshela

El cartagenero dijo que tomó esta decisión de jugar con Caimanes porque quiere seguir recuperándose antes de la temporada de Grandes Ligas. “Tuvo que ver mucho la lesión y el hecho de que tengo ya mucho tiempo que no juego. He estado entrenando y todo eso, pero no es lo mismo entrenar que jugar y necesito ponerme también a ritmo para la temporada que viene en Estados Unidos”.

“Contento de esto, de esta oportunidad que me han brindado y de verdad que me siento muy emocionado por jugar en la Liga colombiana”. Estas fueron las primeras palabras de Giovanny Urshela, quien este martes 12 de diciembre hace su debut en el presente torneo de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, jugando para la novena de Caimanes de Barranquilla. Lea: Atención: Giovanni Urshela es nuevo jugador de los Caimanes de Barranquilla

Urshela dice que le gusta jugar en la Liga de Colombia “porque aquí fue donde yo inicié mi primer paso como jugador profesional; aquí me desarrollé mucho, me ayudó bastante esta liga para estar donde estoy ahora mismo y de verdad que venir para acá para mí siempre es un placer; es una emoción encontrar a mi gente de la tierra y eso me tiene contento de empezar”.

Sostuvo que ha estado pendiente del torneo y nota que la temporada está bastante apretada. “He estado siguiendo los juegos desde que empezó la temporada y todavía quedan juegos por jugar este mes de diciembre y resta ver cómo termina todo”.

Sobre la evolución de su lesión no dudó en manifestar que va “súper bien, ya recuperada 100%; me he recuperado muy bien, ya estoy libre de hacer cualquier cosa, cualquier actividad y por eso estoy aquí jugando”. Le puede interesar: Conozca a Kevin Santiago Quintero, el Deportista del Año en Colombia

Indicó que no hará un trabajo específico. “Lo primero es mantenerme saludable; no tengo nada específico, sólo quiero entrar al ritmo otra vez, prepararme para mi temporal en Estados Unidos y darle al 100%. Voy poco a poco, tengo ya mucho tiempo sin jugar y quiero coger ese ritmo nuevamente”.

Manifestó que aún no arregla nada de su presencia en Grandes Ligas en el 2024. “Todavía no. Estamos trabajando en eso a ver qué pasa este mes