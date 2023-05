Anuncian que Lionel Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada

A pesar de que el contrato entre el jugador y el club vencerá el 30 de junio, el PSG no ejercerá la opción de renovarlo por otro año, según el diario galo.

Lionel Messi no continuará en el Paris Saint-Germain (PSG), según anunció este martes 2 de mayo el medio deportivo francés L’Equipe.

El castigo que recibió Messi fue una suspensión de dos semanas, según informaron este martes varios medios franceses, sin goce de sueldo ni posibilidad de entrenarse con el equipo.

Esta situación, sumada a la indiferencia en general del público en el Parque de los Príncipes y a los nuevos abucheos de los ultras, alejaron cada vez más a Messi del PSG.

La decisión del PSG de no renovar el contrato de Messi no sería una gran pérdida para los hinchas del club, que han decidido ignorarlo, ni para los dirigentes, que no verían con malos ojos el ahorro en sueldo que supondría su salida. Las cifras astronómicas que ganan Cristiano Ronaldo y Messi en publicidad

Desde la eliminación del PSG en la Champions League a manos del Bayern Munich, en la que Messi tuvo un bajo rendimiento, el jugador empezó a alejarse cada vez más del club.

Además, la ovación que recibió Messi en su viaje a Barcelona y la posible oferta del club español para su regreso podrían haber influido en su decisión de no continuar en el PSG.

La partida de Messi del PSG se consideraría una gran noticia para los fanáticos del Barcelona, club donde el argentino jugó durante más de 20 años antes de su fichaje por el PSG. A pesar de que aún no se ha confirmado su regreso al club español, se espera que Messi considere esta opción después de su salida del PSG.

La incomodidad entre Messi y el PSG llegó a un punto en el que cada situación parecía tensar la cuerda cada vez más. Con el contrato a punto de vencer, las negociaciones por la renovación se habían frenado desde el Mundial.