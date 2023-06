Dani Alves concede la primera entrevista desde la cárcel: “Yo la perdono”

El futbolista brasileño Dani Alves está a punto de cumplir seis meses de detención en Barcelona debido a una grave denuncia de abuso sexual en su contra. El jugador es acusado de violar a una mujer en una exclusiva discoteca de la capital catalana el pasado 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, Alves insiste en su inocencia y asegura que la relación con la demandante siempre fue consensuada.

En una entrevista concedida desde su celda y revelada por el diario español La Vanguardia, Dani Alves relató su versión de los hechos y mostró sorpresa ante las declaraciones de la mujer que lo acusa. Aunque la entrevista no fue registrada en cámara, quedó plasmada por escrito gracias a la periodista que tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el jugador.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono”, sostuvo el futbolista.

Alves dijo decidió dar la entrevista para que la gente conozca su perspectiva y escuche su relato de lo sucedido aquella noche en la discoteca Sutton. Afirma que nunca ha causado daño voluntariamente a nadie y sostiene que la mujer no fue obligada a realizar nada de lo que hicieron aquella madrugada en el baño de la discoteca.

“Todo lo que pasó y no pasó allí dentro, solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, aseguró.

Según la versión de Alves, él era un visitante recurrente del Sutton cada vez que estaba en Barcelona. Esa noche, llegaron al lugar y se les acercó el responsable del VIP para ofrecerles conocer a algunas chicas. Después de rechazar a dos chicas que querían tomar fotos, notaron a tres jóvenes que pasaron frente a su mesa y se miraron mutuamente.