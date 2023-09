Ganarle a Venezuela no es garantía de nada

Ganar nunca es malo, dijo alguna vez Pacho Maturana que cuando le preguntaron por el 5-0. Aquel largo resultado que la tricolor le propinó a Argentina en las Eliminatorias a USA 1994, siempre es recordado y sobre todo, digno de debate, porque para muchos no significó nada más allá del resultado. No hubo salto de calidad. La Selección Colombia, más allá del título en la Copa América de 2001, siguió siendo la misma.

Mediocre, según la Real Academia Española significa; de poco mérito tirando a malo. La Selección, con más momentos malos que buenos, está atrapada en ese estándar. Hace veintidós años no disputa una final internacional, y en ese tiempo, de seis mundiales, sólo fue a dos.

Iniciadas las Eliminatorias a USA, México y Canadá 2026, donde clasifican siete de diez en Sudamérica, Colombia, que históricamente por jugadores y participación en mundiales, puede ser el quinto o sexto seleccionado de la Conmebol, está obligada a clasificar a todas las copas del mundo que tengan este formato.

Cuando tienes asegurado el cupo a una competencia no debes ir a pasear, aún así, Colombia no pelea por un título de Copa América desde el 2001. Ahora, con al menos el 70% de probabilidades de ir al Mundial, las Eliminatorias deben ser tomadas todavía con más seriedad que nunca, porque si no vas al Mundial es un escándalo, y si clasificas, debes jugar a ganarlo.