Real Madrid y la costumbre de ganar al final: la Liga de las remontadas

La temporada 2006/2007 no comenzó como un año prometedor para el Real Madrid. Los primeros partidos sugirieron un equipo que luchaba por encontrar su identidad, y muchas veces, la victoria parecía un sueño lejano. Sin embargo, los verdaderos hitos y hazañas del fútbol no se miden solo en victorias, sino en el espíritu con el que un equipo se levanta tras las derrotas.

Se convirtieron en sinónimo de remontadas en esa misma temporada. Juego tras juego, el equipo demostró una resiliencia y una determinación inquebrantables. En enfrentamientos contra equipos como el Sevilla -que venía de ganar su primera Europa League-, donde tras ir 0-2 en el marcador, el Madrid luchó con pasión, terminando el partido 3-2 a su favor. O ante el Villarreal de Juan Román Riquelme, donde un 0-1 adverso se transformó en un 2-1 emocionante gracias a dos goles en los últimos minutos. Estos partidos, entre otros, marcaron la temporada no solo por los puntos ganados, sino por el mensaje claro que transmitieron: el Real Madrid nunca se rinde.

Al menos once veces lograron dar vuelta resultados para lograr ganar su primer título después de tres años sin ganar absolutamente nada, y todo, mientras superaron épicamente al Barcelona de Ronaldinho, Etoo y Messi reinantes campeones de Europa tras su título de Champions en 2006 y que venían de ganar las últimas dos ligas.

La obtención de aquel campeonato fue el sello perfecto para una temporada de hazañas épicas. A pesar de las adversidades, el Real Madrid logró coronarse campeón, sellando su dominio no solo en puntos, sino en carácter y determinación. Este equipo no solo ganó una liga, sino que dejó una marca imborrable en la historia del fútbol. Las remontadas de aquella temporada son un testimonio de lo que significa el espíritu del Real Madrid: luchar hasta el último minuto, no importa las circunstancias.