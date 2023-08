Geiner Moreno: “Quiero regalarle una casa a mi vieja”

Su vida no ha sido fácil en el atletismo, le ha tocado superar muchas adversidades para salir adelante.

“Me iba caminando a pie de La Esperanza a la pista de atletismo, la distancia era bien lejos, no tenía dinero para los buses. Siempre confié en mí, siento que he logrado mucho, pero aún me falta regalarle una casa a mi vieja, algún día le cumplo ese sueño”, dijo Geiner a El Universal días antes de partir a territorio europeo.

De niño se la pasaba jugando fútbol, intentaba imitar una que otra jugada de Ronaldinho, pero los resultados no eran los mejores.

“Un día me llevaron a entrenar atletismo y me enamoré del salto triple, desde entonces he querido ser mejor en esta disciplina para salir adelante”, comenta Geiner, quien reconoce que este deporte le ha ayudado a tener una mejor calidad de vida.