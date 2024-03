¿Hay que pagar? Teo Gutiérrez da polémicas declaraciones sobre la Selección de Pékerman

El experimentado delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, quien actualmente brilla en la categoría B del fútbol colombiano con Real Cartagena, ha desatado controversia al revelar detalles sobre su ausencia en la convocatoria para el Mundial de Rusia 2018.

Gutiérrez, reconocido por su vasta trayectoria tanto nacional como internacional, ha dejado entrever en una reciente entrevista con DSports que su exclusión del equipo nacional no estuvo relacionada únicamente con aspectos deportivos. "Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la Selección, y algunos ya saben", declaró el delantero.

El jugador continuó explicando que se sintió incómodo ante ciertas condiciones que le habrían sido impuestas para formar parte del seleccionado colombiano en el mencionado torneo. “Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección... A mí cuando me dijeron ‘si iba al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto’. No me gusta que me impongan cosas porque yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros y el país. No voy a ir porque tenga que dar algo”, afirmó Gutiérrez.