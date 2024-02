“James no puede vivir del pasado”: Rivaldo, estrella de Brasil

El colombiano James Rodríguez ha estado en boca del planeta fútbol, debido a su actualidad en el Sao Paulo.

El experimentado deportista, que está en trámites para rescindir su contrato con el club ‘paulista’ debido a su falta de continuidad, lleva alrededor de dos meses sin jugar.

El exjugador del Real Madrid únicamente disputó 14 partidos con el Sao Paulo, en 2023, y estuvo lejos de llenar las expectativas.

Pero mientras en Sao Paulo no actuaba, en la selección Colombia sí tuvo destacadas presentaciones, especialmente en cuatro partidos, contra Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay. Lea aquí: ¡Es así!: A Real Cartagena todo se lo han dado, este año no tiene excusas

El futbolista le comunicó al entrenador Thiago Carpini que no quiere seguir, pero aún no se hace oficial la desvinculación debido a que hay un tema económico que no se termina de ajustar.

Mientras tanto, son muchas las críticas que le llueven a James, debido a que en los últimos años se acostumbró a salir antes de tiempo de los equipos y siempre por la misma situación, poco entendimiento con los entrenadores, que lo dejan al margen.

“James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser. No puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente”, dijo Rivaldo, quien fue campeón del mundo en 2002 y también vistió la camiseta del Sao Paulo, además de brillar en el Barcelona español.

Con relación a la falta de ritmo competitivo en el equipo que tiene tres títulos de la Copa Libertadores de América, Rivaldo fue un poco más cauto, al analizar: “No sé qué pasó en Sao Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. (Es necesario) saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al 100%. Listo para jugar”.