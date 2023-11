Juegos Nacionales: La alegría del patinaje de Bolívar y la tristeza de Gilmar

Pero Gilmar esta vez falló, no dio oro, se tuvo que conformar con un bronce. Una pequeña molestia en su tobillo izquierdo, que viene afrontando hace algunas semanas, fue el impedimento para que Correa se cubriera de gloria. Video: Andrés Jiménez dice “Esto es por ti y para ti en el cielo papá”

Sus lágrimas, más allá del dolor, eran porque no había podido entregarle un oro a Bolívar cuando más lo necesita, pues la lucha por el cuarto lugar está bastante compleja.

“Hace una semana venía lesionado, era muy difícil llegar a recuperarme, por los colores y la bandera lo dimos todo, pero no fue posible. Perdimos la de oro por desempate porque todos hicimos la misma marca, pero por el número de faltas no pude ganar el oro. Me duele el corazón”, dijo Gilmar a El Universal al término de la competencia. Lleva a Bolívar en el corazón, le duele perder, le duele Bolívar.