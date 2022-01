Julio Teherán: “Me gustan los retos y hay Julio pa’ rato”

Está de vuelta a los campos, con ganas y con una fe inquebrantable. Es la primera vez que Julio Teherán sale ante un medio a hablar de la difícil lesión que le significó perderse casi toda la temporada con los Tigres de Detroit, en el béisbol de las Grandes Ligas.

El lanzador cartagenero, orgullo del populoso barrio de Olaya Herrera, ya está recuperado de su lesión en el hombro y se ha metido entre ceja y ceja seguir mostrando todo ese talento que le ha permitido mantenerse en la Gran Carpa durante 10 temporadas.

“Volví, regresé con todo, me siento fuerte, me gustan los retos, hay Julio para rato”, aseguró el pitcher derecho que buscará brillar esta temporada en el mejor béisbol del mundo.

¿Qué le dejó en lo deportivo el 2021?

No estaba acostumbrado a vivir algo así, pero son cosas que hacen parte del mismo juego, de la profesión a la que me dedico, en este caso lanzar, hay riesgos de lesiones y me tocó trabajar duro para afrontar algo para lo que no estaba preparado. Gracias a Dios pude salir adelante, me tomó un año completo, pero pude recuperarme bien de esa lesión en el hombro derecho.

¿Cómo manejó esta nueva prueba de fuego en su carrera?

La lesión me afectó muchísimo en lo personal y deportivo, venía de una temporada mala, por decirlo así, con los Angelinos. Había trabajado durísimo para regresar al montículo de buena forma, incluso pude lanzar un juego con Detroit muy bien y lo gané. Quién iba a pensar que tras ganar un juego, después de un rato largo sin hacerlo, me iba a suceder eso. La lesión me sacó de toda la temporada.

¿Es la situación más difícil que le ha tocado vivir en las Grandes Ligas?

Sí. Me tocó trabajar mucho la parte mental, soy una persona a la que le gustan los retos y así lo tomé. No sabía cómo actuar, pues era la primera vez que tenía una lesión de este tamaño, había muchas emociones, ansias y ganas de regresar, pero solamente el tiempo y Dios decidirían cuándo podría hacerlo. Al finalizar la temporada fue cuando en verdad comencé a sentirme mejor.

¿Hubo momentos en donde pensó en desistir?

Siempre estuve positivo, sé que hay muchas personas que pensaron que no lanzaría más, pero en mi mente nunca ha estado ese pensamiento.

¿A qué se dedicó el tiempo que estuvo afuera sin lanzar?

Tuve la oportunidad de estar con mi familia, de mis amigos, de los más allegados y ellos siempre estuvieron ahí para darme una voz de aliento porque en verdad fue un momento difícil. Juntos pudimos salir de ese mal momento, mi esposa y mi hijo también me ayudaron muchísimo.

¿Qué fue lo más difícil de la recuperación?

Estar parado durante dos meses por ese desgarro en el hombro. Eso me sacó de mi rutina, de las cosas que he estado acostumbrado a hacer, dejar de lanzar dos meses no había pasado para mí ni en temporada “muerta”, pues cuando es así descanso el brazo solo un mes. Cuando me dieron la luz verde para regresar, sentí temor, había pasado mucho tiempo y tenía varias incógnitas. Ya estoy soltando largo, haciendo trabajos de bullpen, todo viene bien, eso me tiene muy feliz.

¿Qué viene ahora para Julio Teherán?

Se aproxima una prueba, un showcase (vitrina de jugadores) en Miami para mostrar mis condiciones. Eso será la segunda semana de febrero, como lo hice el año anterior. Mientras tenga salud, con el favor de Dios, todo saldrá bien, encontraré un equipo y mostraré la calidad de pitcher que soy. Me considero un lanzador que trabaja muy duro, nada en la vida ha sido fácil, todo me lo he ganado con esfuerzo, así que me encantan los retos, les demostraré a todos que puedo seguir lanzando, si Dios me ha puesto hasta aquí es por algo, de mi parte seguiré trabajando duro.

Liga Americana o Nacional, ¿qué prefiere?

No tengo preferencias por la Liga Americana o Nacional, obviamente en esta última he estado la mayoría de mi carrera, pero soy consciente en que estoy en un punto en que lo único que deseo es seguir jugando para mostrar mi talento en cualquier liga, tengo la mente abierta para trabajar, para responderle al máximo al equipo que me escoja, sé que este será un gran año para mí con la bendición de Dios.

Con la bendición de Dios

Julio Teherán, además de su calidad e inteligencia en el montículo, siempre ha sido un pelotero disciplinado y perseverante. Está listo para lo que viene. Ya él mismo lo dijo: “el 2022 será exitoso con la bendición de Dios”.