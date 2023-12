Junior está convencido que el miércoles se trae el título de Medellín

Sobre el partido, Reyes manifestó que “después de la para de la hidratación el equipo se metió un poco más atrás de donde estábamos; estábamos peleando unos cinco o 10 metros más adelante, pero eso está establecido y ante nosotros no podemos no podemos decir absolutamente nada. Entiendo hacia dónde va el comentario que cuando nosotros jugamos en la altura no pasa eso, pero bueno son disposiciones y hay que aceptarlas”.

Ante la posibilidad de que el título se defina en los tiros desde el punto penal y si Junior lo estaba practicando el entrenador del conjunto barranquillero dijo que: “normalmente los jugadores, no por estas distancias, se quedan siempre entrenando con los arqueros, hacen muchas veces apuestas todos los días. Todos los días hay 4, 5 jugadores apostando entre ellos. No hay mucho tiempo para entrenar. Yo creo que tan cerca de un partido de otro, lo más importante es recuperar, descansar bien, dormir bien y comer bien”.

“Y en cuanto a la pregunta si esperamos que el partido se defina a penales o en los 90 minutos. Nosotros vamos con la convicción de ir a ganar el juego y esperamos que se pueda dar así y que podamos ganarlo en los 90 minutos. Estamos en Junior y en Junior es hasta lo último. Y vamos a ser campeones”, terminó diciendo Arturo Reyes.

Jermein Peña, quien también estuvo en la rueda de prensa, metió si voz para decir que: “la pregunta que me acabas de hacer, que el profe la respondió, pues si no se sufre no es Junior. Yo vine aquí con un objetivo y me hacen falta 90 minutos para cumplirlo. Y yo sé, tengo la fe, porque yo sé que vamos a quedar campeón y de allá de Medellín no vamos a traer el título”.