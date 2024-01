La firma histórica de un ‘ángel’ soñador que llega a Arizona

¿Cómo fue ese proceso en el béisbol?

-Yo comencé desde muy niño en la pelota jugando en la organización de los Bravitos de Lemaitre. Jugué varias posiciones al principio, luego a la edad de ocho años elegí ser catcher hasta los 12 años, que fue cuando me convertí en lanzador.

¿Quién fue la persona que sugirió que fueras lanzador?

-Yo estuve en República Dominicana acompañando a mi hermano Nolan cuando firmó. Los jefes de la organización le dijeron a mi papá que yo iba a crecer bastante y que mejor me convirtiera en lanzador. Cuando yo tenía 12 años yo medía 1,78 metros y ahora que tengo 16 mido 1,98 metros, eso les dio la razón. Después tuve como profesor a mi hermano mayor Hugo, quien me ayudó mucho para pulirme como pitcher y que a futuro me pudieran firmar.

¿Cuáles son sus características como lanzador?

-Tengo una muy buena velocidad para mi edad. Manejo velocidades entre 92 y 95 millas. También manejo lanzamientos rompientes, sé llevar el juego y sé manejar la zona de strike.

¿Se considera abridor a relevista?

-Me considero abridor, pero también me gusta ser relevista de problemas. Si en un juego hay bases llenas sin out y se necesita un relevo de problemas me gusta serlo.

¿En qué torneos internos ha participado como lanzador?

-En el Torneo de Béisbol de Desarrollo del señor Tito Quintero. Jugué en el 2021 y 2022 en ese certamen.

¿Cuál es su gran sueño?

-Llegar a las Grandes Ligas y convertirme en todo un ejemplo para todos. Seguir los pasos de mis hermanos y hacer que mi familia sienta orgullo de mí.

¿Qué opinión tiene de los Diamondbacks de Arizona?

-Es una buena organización. Ellos me dieron la oportunidad de firmar y eso se los agradeceré eternamente, así que será el equipo de mis amores por siempre.