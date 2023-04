La historia que nadie conoce de Bodhert: lavaba ollas y vendía pasteles

Es una de las anécdotas que más recuerda en la vida. “Cuando lavaba ollas pensé que el fútbol había terminado para mí en todo el sentido de la palabra. Eran unas ollas grandes, yo las dejaba brillantes. También lavaba platos, tenedores, cuchillos y la cocina en general. Ahí trabaje más adelante de ayudante en la piscina del hotel”, recalca Bodhert, quien como futbolista fue campeón nacional con Bolívar con la selección Sub-23.

Recuerda que ese trabajo le salió porque necesitaban reforzar el equipo de fútbol del hotel Hilton.

“Me tocó hacer de todo. Necesitaba trabajar, yo no vengo de familia de cuna de oro. Eso me ayudó a valorar más las cosas”, agrega.

Cuando salió del hotel se dedicó a entrenar a jóvenes del equipo Expreso Rojo. Ganaba poco, pero estaba en su salsa, el fútbol.

Reconoce que en ese momento su situación estuvo bien apretada, tocaba hacer de todo para sobrevivir.

“Mi mamá hacía unos pasteles deliciosos, eran de pollo y cerdo, con un sabor espectacular. Me dediqué a venderlos en la escuela los fines de semana y ahí había un ingreso más. Llegué a vender más de 100 pasteles un fin de semana. Duramos así más de un año”, recuerda Hubert Antonio.

Apenas hacía sus pininos, nadie lo conocía. “También vendí guayos, implementos deportivos. Yo no me dejaba morir de hambre, me tocó duro. Ricardo Serge, un amigo que vivía en los Estados Unidos en ese momento, me mandaba guayos y zapatillas y las vendía por acá”.

Con el paso de los años, cuenta Bodhert, tuvo algo de estabilidad en Expreso Rojo, club que lo formó como entrenador. De ahí en adelante la historia la conoce la gran mayoría.