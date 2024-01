Las confesiones del Mago Juan Pablo Pino: “Mi carrera pudo ser mejor”

“Yo me iba caminando del barrio La Esperanza hasta Comfenalco para entrenar, no tenía para el bus. No comía bien, comía lo que se podía, mi familia era de escasos recursos. Cuando llegaba el entreno nunca le dije al profesor que estaba cansado, que venía de caminar bastante, yo quería era jugar al fútbol”, dijo Pino, a quien se le conoció en el mundo del fútbol como El Mago, un jugador con un talento enorme, considerado uno de los mejores de Colombia en cuanto a condiciones futbolísticas.

¿Cómo era Pino en sus inicios?

- Estando en Ciclones, jugando la Liga de Fútbol de Bolívar, cada vez que llegaba a un partido yo le decía a mis entrenadores que ya íbamos ganando 1-0 antes de comenzar a jugar porque había llegado yo. Creía y confiaba mucho en mí.

¿Cómo se abrió camino para dar el salto a la profesional?

- Recuerdo que Ciclones llevó a varios futbolistas a que los vieran Nacional y Medellín, yo no pasé, quedó otro. Le dije al profe Calderón, caramba esos manes que no me vieron jugar a mí y me respondió que no había gustado. Yo le dije: profe de Medellín no me voy, entonces me hicieron un contacto para quedarme en la Escuela Alexis García que recién empezaba y a los 6 meses ya me quería Nacional y Medellín.

Su carrera anduvo rápido...

- Sí. Antes de cumplir 19 años ya yo era el capitán del Medellín. Eso era grande. Cuando fui a jugar el Suramericano con Colombia le dije a mis amigos: mírenme bien y que les quede claro, de ese Suramericano doy el salto a Europa y así fue.