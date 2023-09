Linda Caicedo se estrena con asistencia en el triunfo de Real Madrid

La colombiana Linda Caicedo, quien está nominada a The Best Fifa, fue titular con el Real Madrid en el duelo que abrió la Liga femenina de España. Le puede interesar: Se cumple un año sin el Chamo, el amigo de los futbolistas

¡Para no creer! Yankees y Boston se pelean el sótano de la División Este

¡Para no creer! Yankees y Boston se pelean el sótano de la División Este

La vallecaucana, desde su llegada al Real Madrid, ha manifestado que su sueño y su ilusión es ser campeona con el cuadro merengue.

Y ARRANCÓ LA LIGA

Un campeonato del mundo, el beso en la boca a Jenni Hermoso, la dimisión de Rubiales o la huelga de las jugadoras forman parte de un histórico verano para el fútbol femenino español tanto en el césped como en los despachos que echó el balón a rodar, por fin, tras sortear un último obstáculo, el desbloqueo de la situación entre los cinco sindicatos con representación en la competición y la patronal.

Y la temporada comenzó con victoria madridista en Valencia y con el gol de Athenea, la jugadora que durante la tarde de este viernes ha estado en boca de todos por no firmar el comunicado que 39 jugadoras secundaron alegando que no irán a la próxima convocatoria de la RFEF hasta que no se realicen cambios más profundos en la estructura del ente federativo.

Así, en el primer minuto de partido, la cántabra remató, prácticamente sola ante Enith, una delicia de jugada comenzada por la colombiana Linda Caicedo.

Precisamente Caicedo siguió generando junto a una Tere Abelleira muy activa pero llegó el momento del Valencia, que buscó el empate con buenas llegadas de la también colombiana Serena y de Maca Portales.

El Real Madrid volvió a la carga pero ni la danesa Bruun ni Athenea lograron alargar la distancia antes del descanso (0-1), si bien, ese dominio blanco del cierre de la primera mitad se vio trasladado al segundo tiempo, que se inició con las ocasiones de la escocesa Weir.

Toril movió filas y con el debut de la australiana Raso y la llegada de la francesa Feller, sustituyendo a Athenea y Bruun, respectivamente, llegó el segundo tanto madridista en una jugada que resultó de la carrera de Olga y que finalizó Feller en un segundo remate tras no poder batir a Enith a la primera (73’).

El partido fue acercándose al cierre con más ocasiones del Real Madrid generadas por una gran Zornoza que se quedó muy cerca de sumar el tercero.

-- Ficha técnica:

0 - Valencia: Salón, Real, Florentino, Molina, López, Carro, Serena, Estela, Ainhoa, Asun, Portales -once inicial- Fiamma (46’), Chacón (46’), Martí (64’), Marcos (74’), Sancho (88’).

2 - Real Madrid: Misa, Abelleira, Rocío, Toletti, Olga, Bruun, Weir, Ohiane, Kathellen, Caicedo, Athenea -once inicial- Raso (60’), Feller (60’), Robles (75’), Zornoza (76’), Møller (88’).

Goles: 0-1, m.1: Athenea del Castillo, 0-2, m.71: Naomie Feller

Árbitras: Olatz Rivero Olmeda.

Incidencias: Partido disputado correspondiente a la primera jornada de la Liga F disputado en el Antonio Puchades de Valencia.